FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in J Sainsbury-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades J Sainsbury-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,63 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das J Sainsbury-Papier investiert hätte, hätte er nun 38,023 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2026 auf 3,14 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,28 GBP wert. Mit einer Performance von +19,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

J Sainsbury erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at