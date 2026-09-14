FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J Sainsbury-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das J Sainsbury-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2,76 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 36,206 J Sainsbury-Aktien. Die gehaltenen J Sainsbury-Anteile wären am 11.09.2026 120,31 GBP wert, da der Schlussstand 3,32 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,31 Prozent gesteigert.

J Sainsbury wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,23 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at