FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in J Sainsbury-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das J Sainsbury-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das J Sainsbury-Papier an diesem Tag bei 2,40 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,684 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,28 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,72 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 136,72 GBP, was einer positiven Performance von 36,72 Prozent entspricht.

J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at