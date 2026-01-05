J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

J Sainsbury-Anlage im Blick 05.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in J Sainsbury-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das J Sainsbury-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das J Sainsbury-Papier an diesem Tag bei 2,40 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,684 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,28 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,72 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 136,72 GBP, was einer positiven Performance von 36,72 Prozent entspricht.

J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

J. Sainsbury plc

