FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen J Sainsbury-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem J Sainsbury-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,42 GBP. Bei einem J Sainsbury-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 413,136 J Sainsbury-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 432,76 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43,28 Prozent.

Der Marktwert von J Sainsbury betrug jüngst 7,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at