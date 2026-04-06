J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Rentables J Sainsbury-Investment?
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06.04.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem J Sainsbury-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,42 GBP. Bei einem J Sainsbury-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 413,136 J Sainsbury-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 432,76 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43,28 Prozent.
Der Marktwert von J Sainsbury betrug jüngst 7,72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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