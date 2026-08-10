J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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J Sainsbury-Investition im Blick 10.08.2026 10:03:54

FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in J Sainsbury-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit J Sainsbury-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,95 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 338,983 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 1 196,95 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,53 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 19,69 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte J Sainsbury einen Börsenwert von 7,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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