FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen J Sainsbury-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem J Sainsbury-Papier statt. Zum Handelsende stand das J Sainsbury-Papier an diesem Tag bei 2,68 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 373,832 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 3,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 197,76 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 19,78 Prozent.

J Sainsbury wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,13 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at