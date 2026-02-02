J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Profitable J Sainsbury-Investition?
|
02.02.2026 10:04:30
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem J Sainsbury-Papier statt. Zum Handelsende stand das J Sainsbury-Papier an diesem Tag bei 2,68 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 373,832 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 3,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 197,76 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 19,78 Prozent.
J Sainsbury wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,13 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. Sainsbury plc
|
10:04
|FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt mittags (finanzen.at)
|
19.01.26
|FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
12.01.26
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu J. Sainsbury plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|J. Sainsbury plc
|3,76
|0,53%