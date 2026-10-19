J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Rentabler J Sainsbury-Einstieg?
|
19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das J Sainsbury-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers betrug an diesem Tag 2,96 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3 381,886 J Sainsbury-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 3,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 917,77 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 19,18 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für J Sainsbury eine Börsenbewertung in Höhe von 7,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. Sainsbury plc
|
19.10.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.10.26
|FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
12.10.26
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
08.10.26
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
Analysen zu J. Sainsbury plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|J. Sainsbury plc
|4,23
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.