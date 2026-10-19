FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in J Sainsbury eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das J Sainsbury-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers betrug an diesem Tag 2,96 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3 381,886 J Sainsbury-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 3,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 917,77 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 19,18 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für J Sainsbury eine Börsenbewertung in Höhe von 7,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at