J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Lukrative J Sainsbury-Investition?
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20.04.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das J Sainsbury-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,57 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,941 J Sainsbury-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,52 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,95 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 136,95 GBP, was einer positiven Performance von 36,95 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von J Sainsbury bezifferte sich zuletzt auf 7,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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