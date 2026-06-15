J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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J Sainsbury-Anlage im Blick 15.06.2026 10:04:36

FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der J Sainsbury-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,87 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 3 486,750 J Sainsbury-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,14 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 10 941,42 GBP wert. Mit einer Performance von +9,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von J Sainsbury belief sich zuletzt auf 6,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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