J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|J Sainsbury-Anlage im Blick
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15.06.2026 10:04:36
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der J Sainsbury-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,87 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 3 486,750 J Sainsbury-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,14 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 10 941,42 GBP wert. Mit einer Performance von +9,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von J Sainsbury belief sich zuletzt auf 6,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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