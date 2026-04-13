FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,86 GBP wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investierten, hätten nun 3 496,503 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 286,71 GBP, da sich der Wert einer J Sainsbury-Aktie am 10.04.2026 auf 3,51 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,87 Prozent.

Jüngst verzeichnete J Sainsbury eine Marktkapitalisierung von 7,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at