J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Lukrative J Sainsbury-Anlage?
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der J Sainsbury-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,24 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,603 J Sainsbury-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,12 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,16 GBP wert. Damit wäre die Investition um 39,16 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete J Sainsbury eine Marktkapitalisierung von 7,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. Sainsbury plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)