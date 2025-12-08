Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

J. Sainsbury Aktie

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

Lukrative J Sainsbury-Anlage? 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J Sainsbury-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der J Sainsbury-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,24 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,603 J Sainsbury-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,12 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,16 GBP wert. Damit wäre die Investition um 39,16 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete J Sainsbury eine Marktkapitalisierung von 7,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

