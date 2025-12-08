FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J Sainsbury-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der J Sainsbury-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,24 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,603 J Sainsbury-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,12 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,16 GBP wert. Damit wäre die Investition um 39,16 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete J Sainsbury eine Marktkapitalisierung von 7,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at