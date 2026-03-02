FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen J Sainsbury-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das J Sainsbury-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das J Sainsbury-Papier bei 2,65 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 767,898 J Sainsbury-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 149,96 GBP, da sich der Wert einer J Sainsbury-Aktie am 27.02.2026 auf 3,49 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 31,50 Prozent.

Jüngst verzeichnete J Sainsbury eine Marktkapitalisierung von 7,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at