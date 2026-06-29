FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen J Sainsbury-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden J Sainsbury-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,69 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 372,079 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.06.2026 1 173,54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,15 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 17,35 Prozent vermehrt.

J Sainsbury wurde am Markt mit 6,96 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at