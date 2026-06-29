J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Lukratives J Sainsbury-Investment?
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29.06.2026 10:03:53
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden J Sainsbury-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,69 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 372,079 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.06.2026 1 173,54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,15 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 17,35 Prozent vermehrt.
J Sainsbury wurde am Markt mit 6,96 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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