Profitable J Sainsbury-Investition? 23.02.2026 10:04:23

FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in J Sainsbury eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die J Sainsbury-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,53 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 395,883 J Sainsbury-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 406,18 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Anteils am 20.02.2026 auf 3,55 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 406,18 GBP entspricht einer Performance von +40,62 Prozent.

Insgesamt war J Sainsbury zuletzt 7,90 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

