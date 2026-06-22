J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Frühe Anlage
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22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 22.06.2023 wurden J Sainsbury-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,58 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,820 J Sainsbury-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.06.2026 auf 3,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,54 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 16,54 Prozent.
J Sainsbury erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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