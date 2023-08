FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen J Sainsbury-Investment verloren

Bei einem frühen J Sainsbury-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden J Sainsbury-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das J Sainsbury-Papier an diesem Tag bei 3,86 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das J Sainsbury-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,887 J Sainsbury-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,41 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,59 Prozent abgenommen.

J Sainsbury wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,33 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at