FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen J Sainsbury-Investment verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in J Sainsbury gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das J Sainsbury-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,34 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie investierten, hätten nun 29,904 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2023 gerechnet (2,62 GBP), wäre das Investment nun 78,32 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 21,68 Prozent verkleinert.

Alle J Sainsbury-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at