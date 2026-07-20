J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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Lohnender J Sainsbury-Einstieg? 20.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in J Sainsbury gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit J Sainsbury-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,86 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in J Sainsbury-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 350,263 J Sainsbury-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 247,99 GBP, da sich der Wert einer J Sainsbury-Aktie am 17.07.2026 auf 3,56 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 24,80 Prozent.

J Sainsbury war somit zuletzt am Markt 7,79 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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