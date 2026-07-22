FTSE 100-Wert JD Sports Fashion-Aktie: So hoch ist die Dividendenausschüttung von JD Sports Fashion

Für das Jahr 2026 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel JD Sports Fashion am 21.07.2026 eine Dividende in Höhe von 0,01 GBP beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Insgesamt wurde beschlossen 52,00 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,33 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Das JD Sports Fashion-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 0,86 GBP in den Feierabend. Am 22.07.2026 wird das JD Sports Fashion-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der JD Sports Fashion-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die JD Sports Fashion-Anleger erfolgt kurze Zeit später. JD Sports Fashion verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 1,47 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,12 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der JD Sports Fashion-Kurs via London um 45,37 Prozent verringert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 170,41 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von JD Sports Fashion

Für 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,01 GBP aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,54 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten der JD Sports Fashion-Aktie

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens JD Sports Fashion steht aktuell bei 4,240 Mrd. GBP. Das KGV von JD Sports Fashion beläuft sich aktuell auf 9,49. 2026 setzte JD Sports Fashion 12,662 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,09 GBP.

Redaktion finanzen.at