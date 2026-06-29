FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: Mit dieser Dividendenzahlung können Kingfisher-Aktionäre rechnen

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Kingfisher am 26.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,12 GBP je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung von Kingfisher beziffert sich auf 218,00 Mio. GBP. Damit wurde die Kingfisher-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,39 Prozent zurückgeschraubt.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss ging das Kingfisher-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 2,91 GBP aus dem Handel. Heute wird die Kingfisher-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Kingfisher-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Kingfisher weist für 2026 eine Dividendenrendite von 3,67 Prozent auf. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,04 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Kingfisher via London 26,69 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 650,98 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Kingfisher

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,13 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,30 Prozent zulegen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Kingfisher

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Kingfisher beläuft sich aktuell auf 4,800 Mrd. GBP. Kingfisher verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,07. Der Umsatz von Kingfisher belief sich in 2026 auf 12,945 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,14 GBP.

Redaktion finanzen.at