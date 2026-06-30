FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Kingfisher-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,32 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4 315,926 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.06.2026 12 425,55 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,88 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,26 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Kingfisher einen Börsenwert von 4,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at