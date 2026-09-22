Kingfisher Aktie

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WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

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Lukrativer Kingfisher-Einstieg? 22.09.2026 10:03:35

FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Kingfisher-Investment gewesen.

Am 22.09.2023 wurde die Kingfisher-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,20 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Kingfisher-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 537,205 Kingfisher-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 870,24 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 21.09.2026 auf 3,06 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 38,70 Prozent gesteigert.

Kingfisher wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,94 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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