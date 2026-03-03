FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kingfisher gewesen.

Am 03.03.2025 wurde die Kingfisher-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,48 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Kingfisher-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,306 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 02.03.2026 145,83 GBP wert, da der Schlussstand 3,62 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,83 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Kingfisher betrug jüngst 6,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at