FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kingfisher von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Kingfisher-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Kingfisher-Papier bei 2,75 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Kingfisher-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,403 Kingfisher-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Kingfisher-Papiers auf 3,46 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,03 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 26,03 Prozent.

Der Börsenwert von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at