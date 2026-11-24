Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Performance im Blick
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kingfisher von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Kingfisher-Papiers betrug an diesem Tag 3,33 GBP. Bei einem Kingfisher-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 999,562 Kingfisher-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 3,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 683,29 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,83 Prozent erhöht.
Am Markt war Kingfisher jüngst 6,15 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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