So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kingfisher-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Kingfisher-Papiers betrug an diesem Tag 3,33 GBP. Bei einem Kingfisher-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 999,562 Kingfisher-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 3,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 683,29 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,83 Prozent erhöht.

Am Markt war Kingfisher jüngst 6,15 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at