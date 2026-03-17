Kingfisher Aktie

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WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

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Kingfisher-Investment im Blick 17.03.2026 10:03:59

FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kingfisher-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Kingfisher-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Kingfisher-Papiers betrug an diesem Tag 3,09 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Kingfisher-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 232,062 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Kingfisher-Papiere wären am 16.03.2026 10 100,19 GBP wert, da der Schlussstand 3,13 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,00 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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