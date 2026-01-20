Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Lohnende Kingfisher-Anlage?
|
20.01.2026 10:04:06
FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kingfisher von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Kingfisher-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Kingfisher-Aktie betrug an diesem Tag 2,66 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,639 Kingfisher-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,17 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 119,39 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,39 Prozent gesteigert.
Kingfisher wurde am Markt mit 5,43 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kingfisher plc
|
10:04
|FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kingfisher von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
13.01.26
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
13.01.26