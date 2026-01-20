FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kingfisher von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kingfisher eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Kingfisher-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Kingfisher-Aktie betrug an diesem Tag 2,66 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,639 Kingfisher-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,17 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 119,39 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,39 Prozent gesteigert.

Kingfisher wurde am Markt mit 5,43 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

