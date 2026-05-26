Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Kingfisher-Performance im Blick
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26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kingfisher von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Kingfisher-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,95 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Kingfisher-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,864 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 22.05.2026 98,95 GBP wert, da der Schlussstand 2,92 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 1,05 Prozent vermindert.
Kingfisher wurde am Markt mit 4,90 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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