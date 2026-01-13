FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Kingfisher-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Kingfisher-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Kingfisher-Anteile an diesem Tag bei 2,66 GBP. Bei einem Kingfisher-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 765,060 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 12 232,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,25 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 12 232,68 GBP entspricht einer Performance von +22,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte Kingfisher einen Börsenwert von 5,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at