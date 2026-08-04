FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kingfisher-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Kingfisher eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Kingfisher-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Kingfisher-Papier an diesem Tag bei 3,72 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 269,107 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 845,80 GBP, da sich der Wert einer Kingfisher-Aktie am 03.08.2026 auf 3,14 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,42 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at