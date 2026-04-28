FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Kingfisher eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,79 GBP. Bei einem Kingfisher-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 584,229 Kingfisher-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kingfisher-Aktien wären am 27.04.2026 10 387,10 GBP wert, da der Schlussstand 2,90 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,87 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Kingfisher einen Börsenwert von 4,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at