Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Hochrechnung
|
15.09.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Kingfisher-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,43 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 411,015 Kingfisher-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 14.09.2026 1 183,31 GBP wert, da der Schlussstand 2,88 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 18,33 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Kingfisher eine Börsenbewertung in Höhe von 4,72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kingfisher plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09:29
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
08.09.26
|FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kingfisher von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
04.09.26
|Stabiler Handel: FTSE 100 pendelt letztendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
04.09.26
|Verluste in London: FTSE 100 liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
Analysen zu Kingfisher plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kingfisher plc
|3,43
|1,48%