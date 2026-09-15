Kingfisher Aktie

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WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

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Hochrechnung 15.09.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kingfisher-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Kingfisher-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,43 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 411,015 Kingfisher-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 14.09.2026 1 183,31 GBP wert, da der Schlussstand 2,88 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 18,33 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Kingfisher eine Börsenbewertung in Höhe von 4,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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