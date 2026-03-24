Kingfisher Aktie

Kingfisher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

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Kingfisher-Investition 24.03.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Kingfisher-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,73 GBP. Bei einem Kingfisher-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,831 Kingfisher-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 23.03.2026 79,53 GBP wert, da der Schlussstand 2,96 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,47 Prozent verringert.

Kingfisher war somit zuletzt am Markt 4,98 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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