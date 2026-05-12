FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kingfisher-Investment gewesen.

Am 12.05.2021 wurde die Kingfisher-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Kingfisher-Aktie an diesem Tag bei 3,64 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 274,533 Kingfisher-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,84 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 780,50 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,95 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Kingfisher belief sich zuletzt auf 4,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at