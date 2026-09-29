FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren eingebracht

Am 29.09.2021 wurde die Kingfisher-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kingfisher-Papier bei 3,43 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Kingfisher-Aktie investiert, befänden sich nun 29,121 Kingfisher-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kingfisher-Aktie auf 3,33 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,85 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,15 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Kingfisher eine Marktkapitalisierung von 5,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at