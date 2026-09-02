FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Land Securities Group-Aktie Anlegern gebracht.

Land Securities Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,29 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,904 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,84 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 01.09.2026 auf 6,71 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,84 Prozent.

Land Securities Group war somit zuletzt am Markt 5,08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at