Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Langfristige Investition
|
25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Land Securities Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Land Securities Group-Aktie bei 5,95 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,821 Land Securities Group-Papiere. Die gehaltenen Land Securities Group-Aktien wären am 24.11.2026 116,32 GBP wert, da der Schlussstand 6,92 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 116,32 GBP, was einer positiven Performance von 16,32 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Land Securities Group einen Börsenwert von 5,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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