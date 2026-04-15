FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Land Securities Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Land Securities Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,53 GBP. Bei einem Land Securities Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180,995 Land Securities Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.04.2026 auf 5,95 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 076,02 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 7,60 Prozent vermehrt.

Land Securities Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at