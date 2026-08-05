Land Securities Group Aktie

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WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Land Securities Group-Investment 05.08.2026 10:03:52

FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Land Securities Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.08.2025 wurden Land Securities Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Land Securities Group-Aktie an diesem Tag bei 5,78 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 731,602 Land Securities Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,21 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 12 476,19 GBP wert. Damit wäre die Investition um 24,76 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 5,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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