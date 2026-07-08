FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Land Securities Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Land Securities Group-Einstiegs gewesen.

Das Land Securities Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,92 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hat, hat nun 169,062 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 128,49 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 07.07.2026 auf 6,68 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 12,85 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Land Securities Group belief sich jüngst auf 4,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at