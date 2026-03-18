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Land Securities Group Aktie

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WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Land Securities Group-Anlage im Blick 18.03.2026 10:04:50

FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Land Securities Group von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Land Securities Group-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Land Securities Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,64 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Land Securities Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,730 Land Securities Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Land Securities Group-Aktie auf 5,93 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,14 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 105,14 GBP, was einer positiven Performance von 5,14 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Land Securities Group betrug jüngst 4,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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