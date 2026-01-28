FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Land Securities Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Land Securities Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Land Securities Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,07 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Land Securities Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 413,627 Land Securities Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 160,31 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 27.01.2026 auf 6,48 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 9 160,31 GBP, was einer negativen Performance von 8,40 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Land Securities Group einen Börsenwert von 4,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at