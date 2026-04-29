Land Securities Group Aktie

Land Securities Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Land Securities Group-Investmentbeispiel 29.04.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Land Securities Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Land Securities Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,22 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Land Securities Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,842 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,01 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 28.04.2026 auf 5,93 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 17,99 Prozent.

Land Securities Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,44 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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