Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Profitables Land Securities Group-Investment?
|
28.10.2026 10:03:56
FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Land Securities Group von vor einem Jahr verdient
Das Land Securities Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Land Securities Group-Papier an diesem Tag 6,40 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 563,722 Land Securities Group-Aktien. Die gehaltenen Land Securities Group-Aktien wären am 27.10.2026 10 304,93 GBP wert, da der Schlussstand 6,59 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,05 Prozent erhöht.
Land Securities Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,43 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Land Securities Group
Analysen zu Land Securities Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Land Securities Group
|8,01
|2,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.