Land Securities Group Aktie

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WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Profitables Land Securities Group-Investment? 28.10.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Land Securities Group von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Land Securities Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Land Securities Group-Papier an diesem Tag 6,40 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 563,722 Land Securities Group-Aktien. Die gehaltenen Land Securities Group-Aktien wären am 27.10.2026 10 304,93 GBP wert, da der Schlussstand 6,59 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,05 Prozent erhöht.

Land Securities Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,43 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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