FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Land Securities Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Land Securities Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 951,475 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.03.2026 5 675,55 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,97 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 43,24 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Land Securities Group betrug jüngst 4,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at