Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Land Securities Group-Anlage im Blick
|
14.01.2026 10:03:57
FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Land Securities Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,97 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,116 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 57,20 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 13.01.2026 auf 6,28 GBP belief. Damit wäre die Investition um 42,80 Prozent gesunken.
Alle Land Securities Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Land Securities Group
|7,35
|1,38%