FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Land Securities Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Land Securities Group-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,73 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 14,863 Land Securities Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,98 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Papiers am 24.02.2026 auf 6,53 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 3,02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group bezifferte sich zuletzt auf 4,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at