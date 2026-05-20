Land Securities Group Aktie

Land Securities Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Frühe Investition 20.05.2026 10:04:25

FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Land Securities Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Land Securities Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Land Securities Group-Aktie letztlich bei 6,28 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie investierten, hätten nun 15,918 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 5,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,08 GBP wert. Damit wäre die Investition 5,92 Prozent weniger wert.

Land Securities Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,37 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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