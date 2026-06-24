FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Land Securities Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden Land Securities Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Land Securities Group-Aktie betrug an diesem Tag 6,92 GBP. Bei einem Land Securities Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 445,108 Land Securities Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.06.2026 9 039,15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,26 GBP belief. Damit wäre die Investition 9,61 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at