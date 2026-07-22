Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Land Securities Group-Anlage unter der Lupe
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22.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: Wäre eine Investition in Land Securities Group von vor 5 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Land Securities Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,90 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Land Securities Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,493 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Land Securities Group-Aktien wären am 21.07.2026 100,37 GBP wert, da der Schlussstand 6,93 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 0,37 Prozent.
Land Securities Group wurde am Markt mit 5,16 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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